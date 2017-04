La Salernitana vince in rimonta: Rosina e Sprocati piegano il Latina

Salernitana batte Latina 2-1: poco ritmo e poche azioni nel primo tempo che è stato sbloccato al 40' dalla formazione avversaria grazie al primo gol in stagione di De Giorgio che ha freddato Gomis in uscita. Secondo tempo movimentato con una Salernitana molto più consapevole e presente. Al 56' Rosina ha pareggiato i conti con un gol di potenza e velocità. Svariate le azioni da parte della formazione di casa che è riuscita ad agguantare la vittoria al 78' con Sprocati.



Il finale di partita è stato un bello spettacolo da parte dei granata che hanno giocato con ritmo e resistenza, supportati dal solito fragoroso tifo dei supporter casalinghi. Non sono mancate alcune azioni pericolose che hanno fatto sfiorare il pareggio al Latina.

