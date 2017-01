SALERNO - La lista della spesa. Filo diretto Bollini-Fabiani per i rinforzi e il modulo con cui giocare. Il trainer granata gradirebbe Faraoni dell’Udinese, ma si sondano anche Iacoponi e Sini dell’Entella (proposto Zito). La Salernitana dovrebbe giocare nella seconda parte della stagione con il triangolo rovesciato: con Rosina alle spalle di Coda e Donnarumma. Con il 3-4-1-2 o eventualmente con il 4-3-1-2. Lotito, intanto, fissa giorno e ora del summit di mercato a Villa San Sebastiano a Roma di questa settimana. Soltanto dopo l’incontro nella capitale potranno essere ufficializzate operazioni virtualmente già concluse.Marco Davide Faraoni (’91) dell’Udinese è un cursore di fascia destra esperto e polivalente che può giocare sia come terzino, sia a centrocampo. Con i friulani quest’anno ha trovato poco spazio complici anche i postumi di un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box a inizio campionato (appena due presenze per lui). In B ha vestito lo scorso anno la maglia del Novara e la stagione precedente quella del Perugia. Per lui esperienza in Inghilterra (Watford) ed esordio in massima serie con l’Inter (14 presenze ed una rete nel campionato 2011-’12). Bollini lo conosce dai tempi delle giovanili: i due si sono soltanto incrociati alla Lazio, prima del passaggio di Faraoni in nerazzurro. Il diesse Fabiani è a caccia comunque di una «coppia» sulla corsia di destra. La partenza di Laverone (prestito all’Avellino ufficializzato tra oggi e domani), infatti, lascia una crepa su quella catena. Oltre a Faraoni, la Salernitana ha messo nel mirino Simone Iacoponi (’87) che ha il contratto in scadenza a giugno con la Virtus Entella. Il cursore è un titolare fisso: per lui 21 presenze quest’anno (20 dall’inizio), condite anche da una rete, agli ordini di Breda. Il club granata pare abbia proposto uno scambio con Zito, ma i liguri hanno risposto picche. Il diesse Matteo Superbi ha ricevuto una richiesta anche per il terzino sinistro Simone Sini (’92), anche lui a scadenza di contratto con l’Entella. Se ne riparlerà. Fabiani aspetta un rapporto più dettagliato per György Garics (’84), esperto difensore ungherese naturalizzato austriaco, svincolatosi dal Darmstadt in Bundesliga.