La Salernitana punta sempre su Guberti e Cisse

di Enrico Vitolo

Un esterno d’attacco, magari un altro attaccante e poi chissà cosa potrà accadere sia in difesa che a centrocampo. Di fatto il calciomercato della Salernitana può definirsi tutto tranne che concluso. Anzi. Sembra esserci ancora molto lavoro da fare per il direttore sportivo Fabiani. Il primo compito? Provare a mettere sotto contratto Stefano Guberti, esterno offensivo che negli ultimi due anni ha provato a rilanciarsi con la maglia del Perugia. L’operazione potrebbe anche concludersi in modo positivo, ma molto potrebbe anche dipendere dalle possibili ma difficili cessioni di Joao Silva, Roberto e Alex. I tre portoghesi, infatti, non convincono Alberto Bollini, ma con loro in organico diventa difficile per la Salernitana poter ingaggiare Guberti o anche Cisse. Già, perché l’attaccante del Benevento resta in ogni caso sul taccuino di Fabiani. Anche dopo l’arrivo di Alessandro Rossi. Al momento, però, la forbice tra domanda e offerta sembra essere ancora un po' troppo larga. Infine capitolo difesa e centrocampo: anche in questo caso tutto dipenderà dalle eventuali cessioni. Di chi? Semplice, di Adejo, Della Rocca e Zito.

