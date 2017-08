Tredici acquisti e l'ennesima rivoluzione estiva della Salernitana

di Enrico Vitolo

L’ennesima rivoluzione estiva, voluta ed obbligata. Anche nel calciomercato 2017-18 la Salernitana ha lavorato come una scheggia impazzita, stravolgendo di fatto nuovamente il suo organico. Tredici sono gli acquisti perfezionati fino a questo momento, ma a disposizione ci sono ancora due settimane per poter far lievitare un numero che tiene però conto esclusivamente dei volti nuovi e non dei ritorni dopo un precedente prestito o diritto di riscatto. Con l’eventuale permanenza di Cicerelli, corteggiato e non poco in Lega Pro, si potrebbe subito arrivare a quota quattordici, con l’eventuale sostituto di Della Rocca, sempre più in bilico la sua permanenza, con il possibile arrivo di un centrale difensivo e di un attaccante centrale si potrebbe poi tranquillamente sfiorare anche il record della gestione Lotito-Mezzaroma.



Era la stagione 2012-13 e furono addirittura diciannove gli acquisti perfezionati dal duo Mariotto-Susini, per intenderci erano i mesi che anticipavano il ritorno nel calcio dei professionisti. Dieci furono, invece, l’anno dopo al debutto in Prima Divisione, quattordici nella stagione della promozione in cadetteria, mentre quindici e tredici nei primi due tornei di serie B. Rivoluzioni su rivoluzione e la tradizione continua.

