Juve Stabia, ecco i numeri di maglia. Entro lunedì l'affidamento dei lavori al Menti

di Gaetano D'Onofrio

In vista dell’imminente avvio della stagione agonistica 2017/18 la Juve Stabia ufficializza i numeri di maglia dei calciatori attualmente in rosa, dedicando come ogni anno il numero 12 alla Curva Sud: “La S.S. Juve Stabia rende nota la numerazione delle maglie da gioco adottata quest’anno dai calciatori gialloblù, dalla numero 1 di Bacci alla maglia numero 28 di Calò: 1 Bacci, 2 Cancellotti, 3 Dentice, 4 Morero, 5 Atanasov, 6 Allievi, 7 Nava, 8 Capece, 9 Sandomenico, 10 Paponi, 11 Costantini, 12 CURVA SUD, 13 Redolfi, 14 Crialese, 15 Viola, 16 Gaye, 17 Matute, 18 Zibert, 19 Bachini, 20 Berardi, 21 Strefezza, 22 Zanotti, 23 Lisi, 24 Mastalli, 25 Polverino, 26 Osei, 27 Rosafio, 28 Calò. Anche per questa stagione calcistica la S.S. Juve Stabia, dopo aver chiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione dalla Lega di Serie C, intende premiare la Curva Sud, assegnandole la maglia numero 12”. In realtà nei prossimi giorni, fino alla chiusura del mercato, restano in lista di sbarco i vari Sandomenico, Rosafio, Cancellotti, col Foggia che avrebbe espresso un interessamento per Atanasov. Mercato aperto, dunque, con tante novità che bollono in pentola.



Questione Menti. Ieri la scadenza per le controdeduzioni che le prime due ditte individuate sul Me.Pa. dal Comune, entro lunedì massimo dovrebbe essere assegnato l’appalto per la sostituzione del manto in sintetico, con la speranza dell’esordio, a Castellammare, il 17 settembre, alla prima gara casalinga della Juve Stabia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA