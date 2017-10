Ultimati i lavori al Menti: sabato la Juve Stabia torna a casa

di Gaetano D'Onofrio

La squadra di Caserta e Ferrara scende in campo contro l’Akragas, ma a Castellammare sale l’attesa per il ritorno al Romeo Menti della Juve Stabia. Manca ormai pochissimo, il tempo di installare i semi di caucciù e le ultime verifiche prima della consegna del nuovo manto erboso dello stadio di via Cosenza. Ieri un sopralluogo del sindaco Pannullo e dei tecnici comunali, sabato prossimo, contro il Rende, la nuova Juve Stabia 2017/18, dopo cinque mesi di trasferte forzate, con le gare interne disputate al Pinto di Caserta, potrà far ritorno a casa.



La Grande Rete ed i Social impazzano di foto ed immagini del nuovo Menti, con la curva Sud, quella degli ultras, ridipinta a tinte rigorosamente giallo e blu. Tutto sembra pronto, dunque, sette giorni ancora, poi potrebbe iniziare il torneo della Juve Stabia. Quello vero…

