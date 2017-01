Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 64 di ieri, giovedì 5 gennaio 2017, Il C.R. Campania, viste le condizioni climatiche che attualmente stanno interessando diverse zone della nostra regione, come da informazioni assunte per le vie brevi, anche allo scopo di tutelare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e la regolarità delle competizioni, ha determinato il rinvio delle gare di seguito pubblicate:HERCULANEUM - GRAVINAARTEMISIUM VIS-ARIANO CALCIO SSDARLECLANESE 1932-CALCIO FOOTBALL CLUB AVELLINOSAN MARTINO VALLE CAUDINA-SPORTING ACCADIASERINO 1928-FELICE SCANDONECOMPRENSORIO MISCANO- BISACCESEGROTTA 1984-BAIANOS.S. GIUSEPPE SICONOLFI-FOOTBALL CLUB PAOLISI 992BUCCINO VOLCEI-ALFATERNA PAGANRIZLA GROUP SERINO-SIRIGNANO 1963E206 GRAVIT WALTER LANDI-LACEDONIAGESUALDO-PATERNOPOLIPARCO AQUILONE-POLISPORTIVA DIL. LIONIVIRTUS STURNO GROTTA-CENTRO STORICO AVELLINOABELLINUM CALCIO 2012-FONTANAROSA A. FORTUNATOAUDAX MELITESE-SPORTING ARIANO 2006POLISPORTIVA CALITRI-FRIGENTO A.S.D.VOLTURARA TERMINIO-ATLETICO SAN POTITO ULTRAACERNO CALCIO-VALENTINO MAZZOLAATLETICO FOIANO-VIRTUS BENEVENTO F.C.SANT ANGELO A CUPOLO-JUVENTINA CIRCELLOSPORTING PIETRELCINA-SPORTING PAGO VEIANO 2011BONITO-ANZANO 1971PANNI-DINAMO MONTEVERDEANTONIO SPIRITO-SANT ANDREA DI CONZALIONS MONS MILITUM-REAL AVELLINOMONTEMARANO-SPORT SANTA PAOLINAVINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP-SPORTING VENTICANOATHLETIC GROTTOLELLA-NUSCO 75CITTA DI MERCOGLIANO 2012-MANOCALZATIVALLE AVELLINO-VIRTUS VOLTURARANell’ipotesi di ulteriore peggioramento delle condizioni metereologiche, l’elenco di cui innanzi sarà aggiornato nella tarda mattinata di domani, sabato 7 gennaio 2017.