Dal calcio alle spiagge, il relax delle lady azzurre

di Cristina Cennamo

«Together is better». Parola di Laura Slowiak, al secolo lady Zielinski, che ieri ai suoi fan di Instagram ha regalato un’immagina di coppia con il suo Pioitr, che l’ha finalmente raggiunta in Sardegna. Perché adesso, finito il ritiro di Dimaro, è arrivato il momento delle vacanze anche per gli azzurri e, soprattutto, per le wags: le donne, mogli, compagne e fidanzate dei calciatori del Napoli che spesso e volentieri sono delle vere e proprie beniamine della tifoseria partenopea e non solo. È il caso ad esempio di Jessica Ziolek, la bella fidanzata di Arek Milik che per quest’anno ha optato per una “green summer”: la fotomodella polacca, infatti, trascorrerà questi giorni a Napoli tra passeggiate fuori porta in montagna e tintarella sull’erba, ma senza mai disdegnare una puntata nelle mete più a la page del capoluogo campano.



Del resto, la coppia è reduce da una lunga e divertente vacanza negli States, che li ha visti girare gli States in lungo e in largo come tanti altri giovani turisti. Total relax invece per Annalaura Acampora, la bionda moglie del portiere Luigi Sepe che appena raggiunta dal marito ha fatto armi e bagagli e si è diretta verso Mykonos, dove ad attenderla c’era già una vasca idromassaggio per due con vista sul porto dell’isola greca. Un fine settimana di libertà da sfruttare fino in fondo, insomma, visto che mister Sarri è già pronto per ricominciare gli allenamenti a Castel Volturno in vista del preliminare Champions. Ma alle volte anche due giorni bastano a riunire la famiglia, come nel caso del neo papà Lorenzo Tonelli che è volato subito ad Ibiza per riabbracciare la compagna Claudia Manzelli ed il piccolo Matia, di pochi mesi. Idem dicasi per Allan, a sua volta ibizenco al fianco della moglie Thias Marques. Il richiamo della famiglia è stato irresistibile del resto anche per Jose Callejon, che a sua volta ha raggiunto la sua Marta a Playa de Torrevalentina, in Spagna, mentre sempre in Spagna ma alle Baleari si trova invece Dania Gazzoni, moglie di Emanuele Giaccherini.Rientro in patria invece per Elseid Hysaj e la fidanzata Florenca Lekstakaj, così come per Vlad Chiriches che pur di rivedere al più presto la sua Sabrina si è fatto venire a prendere da un elicottero. Weekend a casa, infine, anche per i coniugi Hamsik: Marek e Martina infatti, considerato che il capitano del Napoli oggi compie trent’anni, hanno deciso di volare a casa anche solo per quarantott’ore. Il tempo necessario, insomma, per permettere a Marek di spegnere le candeline con la sua famiglia d’origine in attesa di essere festeggiato, al rientro, da quella azzurra.

