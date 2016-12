Anno nuovo, vita nuova. Certo, ma guardarsi alle spalle può servire eccome. Prendi i numeri del Napoli, che oltre ad essere il miglior attacco dell'anno solare, piazza ben tre dei suoi giocatori sui rispettivi primi gradini della classifica dei migliori "passatori" della serie A. Nel 2016, infatti, Hamsi, Jorginho e Koulibaly sono stati i primi tre calciatori del campionato per numero di passaggi riusciti. Il capitano azzurro ne ha totalizzati 3278 seguito dai 3081 del regista italo-brasiliano ed i 2710 confezionati dal difensore senegalese. Un segnale chiaro ed indiscutibile della qualità del gioco di Sarri: un marchio indelebile che certifica la continua ricerca del fraseggio, in tutte le zone del campo. Hamsik, addiritura, è secondo nella classifica complessiva europea, alle spalle del solo Thiago Motta del Psg.



Altro giro, altra classifica: quella dei tiri totali. A quota 173 c'è Gonzalo Higuian (primo anche nella classifica dei gol, 33) che se li è divisi tra Napoli(più del 60%) e Juventus. A proposito dei tiri, poi, ben piazzati ci sono anche Insigne (139) e Mertens(118).



Un primato importante anche nella classifica delle partite giocate dove Hamsik, Callejon e Reina si piazzano al terzo e quarto posto ex aequo alle spalle dei soli Acerbi (50 partite totali) e Consigli (49).



Nella classifica dei cross su azione c'è un vero e proprio extraterrestre, Antonio Candreva, a quota 320, ma il primo dei "comuni mortali" è Ghoualm. Il terzino azzurro con i suoi 185 assist precede Gomez (178) e Perotti(174).



Posizioni d'onore anche per Allan (secondo nella classifica dei contrasti con i suoi 110 tackle vinti) e Koulibaly che con le sue 337 palle recuperate è al terzo posto della graduatoria alle spalle di Magnanelli e Acerbi.