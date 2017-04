29 aprile 1990: il Napoli vince il suo secondo scudetto

di Marco Perillo

Era il 29 aprile del 1990, quando allo scoccare del 90' nello stadio San Paolo festante la gara contro la Lazio si chiude sull'1-0 dei partenopei, gol di testa di Marco Baroni su assist di Maradona e il Napoli vince il suo secondo scudetto della storia. Diego dedicò quel secondo titolo nazionale a suo padre, in città riesplose la gioia, con tanto di caroselli in piazza, mentre nello stadio il presidente Corrado Ferlaino e l'allanatore Albertino Bigon sono portati in trionfo.



Una lotta appassionante col Milan, fino all'ultimo. Due, alla fine, i punti di vantaggio degli azzurri - tanto valeva la vittoria all'epoca - in un campionato che fu caratterizzato dalla monetina da 100 lire gettata addosso ad Alemao a Bergamo, nel corso della partita con l'Atalanta. Il centocampista brasiliano fu portato in ospedale e il Napoli vinse la gara a tavolino (tra mille polemiche).Fu anche, per il Milan, l'anno della "fatal Verona": i rossoneri sconfitti dai veneti furono sorpassati dalla squadra composta da Giuliani e De Fusco in porta; Bigliardi, Corradini, Ferrara, Francini, Renica, Tarantino e Baroni in difesa; Alemao, Crippa, De Napoli, Fusi, Mauro a centrocampo; Careca, Carnevale, Zola e Maradona in attacco: eroi dell'ultimo scudetto nella storia del Napoli.

