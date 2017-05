di Gennaro Arpaia

Mentre Aurelio De Laurentiis annuncia e aspetta l'arrivo degli agenti di Dries Mertens, attesi a Castel Volturno in questa settimana, dall'Inghilterra continuano a promuovere le voci di mercato sul belga.



Secondo quanto riportato da The Sun, infatti, Mertens sarebbe entrato nei radar del West Ham, dopo gli interessi di Manchester United e Chelsea.



L'allenatore degli hammers Bilic farebbe di tutto per portarlo in Premier: gli inglesi sanno bene che la trattativa per il rinnovo in azzurro non è ancora cosa concreta e avrebbero pronti per lui i soldi utili per prelevarlo in estate.



Il capocannoniere stagionale degli azzurri sembrerebbe quindi ancora in dubbio per la prossima stagione. Il Napoli, però, dal canto suo continua a lavorare per il rinnovo, sicuro di poterlo trattenere ancora in azzurro e di poter costruire insieme la squadra dei prossimi anni.

