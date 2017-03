A Mertens il primo posto dei simulatori d'Europa

Un altro primato per Dires Mertens che oltre ad essere il giocatore ad aver segnato di più in trasferta ed essere il giocatore del Napoli ad aver segnato di più in tutto il campionato, è anche quello ad aver collezionato il maggior numero di cartellini gialli per simulazione.



Sono ben sei le ammonizioni del belga per qualche "tuffo" di troppo: un primato non del tutto da incorniciare per Dries che pure è uno di quelli che prende anche più calci durante la partita. Merito della sua tecnica e della sua velocità, qualità grazie alle quali riesce spesso e volentieri a superare gli avversari e seminare il panico nelle difese.



Alle spalle di Mertens, staccato di due lunghezze, l'attaccante italiano del Sassuolo Berardi a pari merito con Morata del Real Madri, Keita della Lazio e Gomez dell'Atalanta.





