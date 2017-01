Il grande protagonista di questa prima parte della stagione del Napoli domani si concede in una lunga intervista in esclusiva al Mattino. Mertens, parla del suo amore per la città, del suo feeling con Sarri, dell'addio di Higuain, della corsa scudetto e del suo momento straordinario. A cuore aperto: il belga racconta la sua vita, la sua famiglia e le sua passioni da bambino. E parla anche del futuro.