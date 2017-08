A Verona senza Pavoletti: la punta resta a casa per problemi familiari

di Gennaro Arpaia

Tempo di campionato per il Napoli di Maurizio Sarri che questa mattina si è allenato a Castel volturno in vista dell'esordio nella nuova Serie A di domani, al Bentegodi contro il Verona. Gli azzurri partiranno nel pomeriggio, ma per Sarri è già tempo di scelte.



L'allenatore toscano ha escluso dai convocati per il match di domani Leonardo Pavoletti. L'attaccante, al centro di tantissime voci di mercato, potrebbe lasciare Napoli alla fine di questo mercato, ma resterà a casa per «improvvisi problemi familiari» che non gli hanno permesso di allenarsi quest'oggi, come riportato dal sito ufficiale della società. Assenti saranno anche Ivan Strinic e Duvan Zapata.



Questa la lista completa:



Reina, Rafel, Sepe.

Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui.

Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

