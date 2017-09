Ghoulam spaventa l'Algeria: il mancino lascia la Nazionale?

di Gennaro Arpaia

Una notizia partita in sordina, ma che ora rimbalza da più parti: Faouzi Ghoulam vuole davvero lasciare la nazionale algerina? Questo il quesito posti da molti quotidiani del paese, tra cui la Gazette du Fennec, che riporta di un calciatore stanco e giù di morale dopo le ultime negative uscite con la maglia della nazionale africana.



L'Algeria, infatti, ha già dovuto dire addio alla prossima Coppa d'Africa e nell'ultima edizione della competizione continentale non ha raggiunto i risultati sperati. Persino Ghoulam, dunque, uno dei suoi pilastri, potrebbe decidere di interrompere la sua avventura con la maglia nazionale. Sarà solo la frustrazione per il momento negativo o una scelta decisa trapelata da ambienti vicini al calciatore?



La giovane età di Ghoulam (classe 1991) farebbe pensare alla prima opzione, ma la verità potremmo scoprirla alla prossima pausa per le nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA