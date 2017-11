Allan, l'agente lo conferma: «Tanti estimatori, non si muove»

di Gennaro Arpaia

Non è stato il miglior Allan quello visto contro il Milan lo scorso sabato, ma il centrocampista brasiliano è di certo uno degli uomini del momento. «Ha raggiunto questi risultati anche grazie alla sua grande professionalità e ha avuto la fortuna di trovarsi in una società che cresce sempre e con un allenatore che esprime un grande gioco», dice di lui il suo procurato Claudio Vagheggi.



Tanti sono i club che si sono interessati a lui dopo la crescita costante in azzurro negli ultimi due anni. «Non penso che il Napoli voglia metterlo sul mercato, quindi non possiamo dargli un prezzo. È normale che la società voglia rinnovargli il contratto, lui si trova benissimo in azzurro» continua Vagheggi a Crc.

«Ha tanti estimatori, ma non ho mai ricevuto una chiamata nella quale mi si chiedesse di guardarmi intorno per possibili acquirenti».

