Allan non ha paura del Real «Dobbiamo andare lì a giocarcela»

Allan è senza dubbio uno dei giocatori cardine del centrocampo del Napoli. In questa stagione, anche grazie alla consacrazione e all'esplosione di Zielinski sta avendo la possibilità di rifiatare un po' in più e avere meno pressioni. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss il brasiliano parlato della sua stagione.





«Abbiamo dimostrato di essere una squadra cresciuta in questo aspetto, magari in altre gare abbiamo giocato benissimo senza aver portato a casa i tre punti. Abbiamo fatto un passo avanti. Dobbiamo lottare sempre per i tre punti, questo è il nostro obiettivo. Mancano ancora tante partite per dire dove possiamo arrivare. Abbiamo i nostri sogni ma manteniamo i piedi per terra per fare un'ottima stagione!. Mertens è un fuoriclasse. Anche l'anno scorso era il Napoli del Napoli, Higuain non giocava da solo lo scorso anno. Abbiamo sempre giocato un calcio bellissimo, speriamo di fare meglio dello scorso anno. Certo, è difficile trovare una squadra imbattibile, credo che non ci sia nel calcio, è bello perchè il risultato non è mai scritto. Dobbiamo andare lì e giocare il nostro calcio, sperando di andare avanti».



Doppia sfida con la Juve in Coppa Italia. «Affascinante, sarà un mese bellissimo pieno di partite importanti. Anche domenica, però, c'è una partita importante. Siamo carichi e stiamo lavorando molto bene, stiamo preparando bene le partite. Speriamo di arrivare pronti».



Ancora una volta il Palermo affronterà il Napoli con un nuovo allenatore. «Speriamo che lo stadio sia pieno. Hanno cambiato ancora l'allenatore che sarà arrivato ancora più carico, speriamo di fare una bella partita e portare i tre punti a casa».



