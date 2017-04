Allegri prepara la notte in trincea senza Mandzukic

di Pino Taormina

Toccategli tutto, ma non la sua Juventus. Non le sue fatiche e i suoi sforzi per arrivare fin qui, alle soglie della finale di Coppa Italia. «Detesto questo alone di negatività che ci circonda. Possiamo vincere tutto, lo scudetto e la Coppa, possiamo conquistare la semifinale di Champions e qui sembra che tutto vada storto. Se perdiamo col Napoli? Ma pensiamo positivo... loro sono una grande squadra, simile al Barcellona». Massimiliano Allegri si scatena alla vigilia del suo ritorno al San Paolo: il catenaccione di domenica sera non è piaciuto molto neppure sotto la Mole. E allora prova a respingere le accuse, puntualizza e polemizza, racconta le sue verità. È in una bolgia di sentimenti e nervi, il caro Max. Teso e nervoso.





Come se la rimonta toccasse alla Juventus e non al Napoli. Ma è chiaro che per cancellare lo sfregio del match di campionato, la Juve deve eliminare il Napoli, conquistare la terza finale consecutiva e stordire di bellezza il San Paolo. «Mi sembra che la squadra ha giocato un po’ di finali, ha vinto due Coppe Italia, due scudetti, di più non si può fare, piaccia o non piaccia. E se una volta pareggi non è un dramma. Vincere è straordinario, perché vince una sola. Ma Vincere sempre è impossibile: e la crescita della Juve a livello nazionale e internazionale è stata notevole: è una squadra rispettata in Europa, ed è la cosa più importante».





