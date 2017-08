Ancelotti rende onore a Sarri: «Napoli meglio delle milanesi»

di Gennaro Arpaia

È un Carlo Ancelotti non soddisfatto quello arrivato in sala stampa al termine della gara persa contro il Napoli. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid ha provato a giustificare la negativa pre-season dei suoi: «Non siamo felici, ovviamente, ma stiamo lavorando. Avevamo alcuni giocatori fuori oggi, impossibilitati a giocare, ma questa stagione non è ancora cominciata, abbiamo ancora tempo per arrivare al meglio».



Poi un commento anche sugli azzurri di Sarri che, dopo la sconfitta rocambolesca contro l'Atletico Madrid, è riuscito ad imporsi contro i padroni di casa. «Abbiamo affrontato tre squadre italiane in queste settimane. Il Napoli è più rodato di Inter e Milan, questo si vede, sarà sicuramente competitivo anche quest'anno. Si vede la grande mano di Sarri: gli azzurri hanno lavorato molto negli ultimi anni, hanno una identità chiara, sanno come attaccare e come difendere. Sono segnali importanti».





