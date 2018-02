De Laurentiis applaude il Napoli con un tweet: «Usciamo a testa alta»

Una serata non da buttare per il Napoli, che a Lipsia conosce l’eliminazione dall’ Europa League ma porta a casa un 2-0 che sa di amaro in bocca. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha voluto applaudire i suoi al termine del match.



«Usciamo a testa alta! Partita di grande carattere», il tweet del numero uno azzurro, che si è subito fatto sentire dopo l’eliminazione. Il presidente del Napoli non era insieme alla squadra alla Red Bull Arena, presente, invece, il figlio Edo.





Usciamo a testa alta ! Partita di grande carattere #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 22 febbraio 2018

