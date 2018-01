Napoli, il secondo ritorno di Milik: «Rientro con la squadra» | Video

di Roberto Ventre

Torna ad allenarsi in gruppo anche Milik: il centravanti polacco che si è rotto il legamento crociato del ginocchio nella trasferta di fine settembre a Ferrara contro la Spal. L'attaccante sarà il vero rinforzo per l'attacco: Sarri conta moltissimo su di lui anche per poter variare il modulo d'attacco ed affidarsi in casi di necessità al 4-2-3-1. Per il polacco è il secondo grave infortunio nel giro di un anno e con la grande forza di volontà ne sta venendo fuori per tornare al più presto in campo.

«Passo dopo passo, ritorno ad allenarmi con la squadra», ha commentato l'attaccante polacco sulla sua pagina Instagram dove ha pubblicato anche il video della sua ripresa con il gruppo.



