Anche a Mykonos si festeggia il Napoli!

di Salvio Parisi

Ancora caldissimo l'entusiasmo per la vittoria d'inizio Campionato a Verona, i tifosi azzurri da ogni dove preparano sin da ora animo, comitive, scongiuri e allestimenti per il ritorno, valido per l'accesso ai gironi della Champions, che domani sera 22 Agosto porta i ragazzi di Sarri in Costa Azzurra contro il Nizza.

La tifoseria del Napoli è una certezza. E anche in vacanza in Italia o all'estero non conosce limiti: ogni monitor e mega schermo privato o pubblico scheda-munito è un baluardo d'incontri, un tempio di culto del pallone nostrano, dove convergono i seguaci irriducibili e i gruppi di fedelissimi della nostra squadra.A Mykonos ne La Rosticceria di Massimo Contino, vomerese doc, il pizzaiolo Tommaso Scotto originario di Bacoli, raduna di prassi sin dall'ora dell'aperitivo la comunità di partenopei stagionali e vacanzieri dell'isola del vento per tutte le serate di calcio italiano: ma se l'incontro è azzurro, palla a centro con pronostici, forum sulla formazione, brindisi e rituali portafortuna. Tatuaggio di Maradona sull'avambraccio sinistro, maglietta logata rigorosamente celeste e sciarpa del team: ecco come l'impasto di Tommaso prende vigore e si sfornano solo pizze a cuore con una N di mozzarella. Tavoli sold out, manco a dirlo, per la partita di martedì sera.Dura la vita dell'ultrà fuori porta e Scotto esorcizza l'attesa con uno selfie in t-shirt 17 davanti ai mulini.

