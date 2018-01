Arriva la conferma: a Bergamo trasferta vietata ai tifosi azzurri

Per Atalanta-Napoli, match valido per la ventunesima giornata di campionato e in programma domenica. il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi ha adottato le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso, con contestuale sospensione di tutti i programmi di fidelizzazione per i residenti in quella Regione; vendita/acquisto dei biglietti per il settore ospiti dello stadio riservata solo a coloro che aderiscono al programma di fidelizzazione Fidelity Card SSC Napolì. «Il provvedimento - spiega la prefettura bergamasca - è stato adottato sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno ed in base all'orientamento espresso dal Questore di Bergamo, tenuto altresì conto del favorevole parere reso dai rappresentanti delle forze di polizia nel corso della riunione tecnica di coordinamento che si è svolta ieri in prefettura».

