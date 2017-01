Vanno di moda i giocatori dell’Atalanta. Tutti li vogliono e tutti li trattano. Non solo Gagliardini. La triade è la solita: Sportiello, Conti e Kessie. Sono loro a far gola alle grandi, e tra queste c’è il Napoli. Il ds Giuntoli non ha mai nascosto il suo interesse e secondo gli informatissimi sarebbe pronto a prenderseli già a gennaio. Non è così. Se, e quando si verificheranno, sono trattative da rinviare a dopo giugno, salvo cataclismi da qui al 31 gennaio. Il più ambito è ovviamente il centrocampista, una delle più grandi rivelazioni di questa prima parte del campionato. Logico, quindi, che davanti alla porta dell’Atalanta si sia creata la fila per Franck Kessie. La Premier è pazza per lui, ma anche il Napoli è alla finestra: la valutazione, al momento, è di crca 25 milioni.



Quanto al portiere Sportiello, si sa che il Napoli è alla ricerca di qualcuno pronto a raccogliere l’eredità di Reina: ma Giuntoli sonda anche Perin del Genoa, tra i migliori del nostro campionato, e segue Cragno che gioca nel Benevento ma è di proprietà del Cagliari (nel Benevento c’è Ciciretti: il Napoli potrebbe prenderlo adesso e lasciarlo fino a giugno nel Sannio). L’impressione è che in estate ci sarà un grosso valzer di portieri a Castel Volturno con Rafael e Sepe destinata ad andare via. Attenzione: arrivasse già adesso una buona offerta per il brasiliano, il Napoli sarebbe pronta a valutarla con attenzione. Andrea Conti, 22 anni, è il terzo atalantino nel mirino di Giuntoli: 15 presenze in A e titolare nell’under 21. È un terzino destro e potrebbe prendere il posto di Maggio, che a giugno va in scadenza e andrà via.



Gennaio sarà un mese in cui il ds azzurro dovrà solo limare la rosa. È possibile, molto, che vada via El Kaddouri: è gestito da Mino Raiola che potrebbe portarlo al Marsiglia. Il club francese ha fatto un’offerta anche per Gabbiadini (18 milioni) ma l’impressione è che l’attaccante o andrà in Germania (Wolfsburg) oppure in Inghilterra (Southampton). Occhio a Ghoulam: il suo rinnovo non è una priorità per il Napoli e se ne parlerà al suo rientro dalla Coppa d’Africa. Ma c’è la fila per l’esterno algerino: non solo l’Atletico Madrid e il Psg ma adesso anche il Bayern Monaco è uscito allo scoperto attraverso uno dei collaboratore Carlo Ancelotti. Giorgio Ciaschini a Radio Crc ha ammesso: «Lo seguiamo da tempo». Il Napoli penserà in queste settimane a una strategia per tenere Ghoulam: per lui, al ritorno, pronta una offerta da circa 1,9 milioni di euro. Si attende la risposta dello staff del terzino. Solo dopo il club azzurro deciderà come muoversi in difesa.



Tra le operazioni in ballo in questa sessione invernale che apre ufficialmente oggi c’è anche la partenza di Roberto Insigne che probabilmente verrà girato in prestito in un club di serie B: in corsa Pro Vercelli e Latina.

