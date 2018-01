Atalanta-Napoli 0-0 | La diretta Hamsik non recupera: c'è Zielinski

di Marco Perillo

Non ce la fa capitan Marek Hamsik, convocato a Bergamo da Sarri dopo alcuni giorni di influenza. Lo slovacco parte dalla panchina, al suo posto. Piotr Zielinski che segnò un gran gol all'andata. Il Napoli contro la bestia nera Atalanta deve continuare a vincere per scongiurare il sorpasso della Juve impegnata in casa col Genoa.



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gritti

