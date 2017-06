«Auguri amore mio»: lady Insigne festeggia Lorenzo su Instagram

di Cristina Cennamo

Compleanno in famiglia per Lorenzo Insigne, che oggi ha festeggiato ventisei anni regalandosi una serena giornata di totale relax in compagnia della moglie e dei figli Carmine e Christian.



A raccontarlo, a modo suo, ai numerosissimi fan della coppia azzurra è stata infatti la stessa lady Insigne, che sul suo profilo instagram ha pubblicato poco fa una “storia” in cui ha mostrato un'immagine del calciatore ripreso di spalle di fianco al passeggino.



«Auguri amore mio», ha commentato quindi Jenny Insigne a corredo del'immagine che mostra, una volta di più, una famiglia unita e serena come sottolinea, se non bastasse, il romantico cuore con i colori dell'arcobaleno aggiunto dalla stessa Jenny.



© RIPRODUZIONE RISERVATA