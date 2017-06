Azzurri impegnati con le nazionali Mercoledì Insigne, test con Cavani

di Angelo Rossi

Avesse potuto, probabilmente Lorenzinho si sarebbe aggregato all’esercito degli antijuventini che hanno festeggiato la sconfitta dei bianconeri in finale di Champions. Come ha fatto uno dei suoi fratelli. Ma oggi c’è la Nazionale, c’è da rispondere alla convocazione del ct Ventura che ovviamente non poteva fare a meno del napoletano e l’ha inserito nella lista dei prescelti: doppio impegno finale prima della sosta estiva, si parte mercoledì con la sfida amichevole all’Uruguay a Nizza, si chiude domenica a Udine con Italia-Liechtenstein valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.



Insigne ha festeggiato ieri i ventisei anni con famiglia e amici, s’è concesso una settimana di relax assoluto dopo la fine del campionato e i meritati elogi: protagonista assoluto con il Napoli, da scugnizzo emergente a re, da gregario a leader, come gli è stato riconosciuto dal presidente De Laurentiis alla sottoscrizione del nuovo contratto con il club azzurro. È diventato, alla luce delle ultime convocazioni, una pedina insostituibile pure per il ct Venura, che all’inizio del suo mandato aveva espresso più di una perplessità nell’utilizzo tattico del bomber di Frattamaggiore.



Sfida inedita quella di Nizza: Insigne contro Cavani, il beniamino del San Paolo di ieri contro il talento emergente, quasi uno scambio di consegne tra il Matador che resta uno dei più grandi centravanti di livello mondiale, e Lorenzo che quest’anno si è esaltato grazie alle geometrie di Sarri e a un attacco che ha fatto divertire l’Europa del football. Insigne sarà a Coverciano unitamente ai calciatori della Juventus, reduci dalla batosta di Cardiff: nonostante tutto dai bianconeri Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Marchisio, Ventura si aspetta molto. «Quando ho chiesto se potevo attendermi un buon contributo dopo la finale di Champions, ho ricevuto da loro una risposta entusiasta. Quindi confido nella rabbia e nella voglia di rivalsa di questi preziosi elementi. Il doppio appuntamento è importante per due motivi: continueremo a sperimentare il 4-2-4 e in caso di risultati positivi, avremo la possibilità di scalare ulteriormente la classifica Fifa».



Ma non c’è solo Insigne impegnato in questa settimana. Milik e Zielinski saranno di scena sabato 10 in Polonia-Romania, valevole per il pass mondiale. Lo stesso giorno scenderà in campo il capitano Marek Hamsik a Vilnius, teatro della sfida Lituania-Slovacchia per Russia 2018. In Algeria-Guinea, amichevole, e Algeria-Togo, valida per il mondiale, il 6 e 11 giugno vedremo all’opera Ghoulam. Koulibaly punto di riferimento del suo Senegal questa sera in amichevole contro l’Uganda e sabato contro la Guinea Equatoriale, qui c’è in ballo la Coppa d’Africa. Reina prepara l’amichevole contro la Colombia di mercoledì e la sfida per i mondiali alla Macedonia di domenica, Polonia-Romania (qualificazioni mondiali) e Romania-Cile per Chiriches, infine Rog: per il croato un solo impegno, quello di domenica in Islanda (qual. mondiali).



