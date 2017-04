Balotelli sogna la maglia azzurra: «Io al Napoli? Certo che ci andrei»

di Delia Paciello

Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé. Il suo tweet dopo il derby milanese ha fatto scatenare altre polemiche tra i tifosi. Così l’attaccante ha deciso di spiegare la sua posizione tramite una lunga diretta su Instagram: «L'Inter per me tornerà ad essere la prima squadra in Italia entro uno o due anni. Non ho niente contro l’Inter, ma non potrei tornarci dopo quello che è successo in quella semifinale con il Barcellona. Ho buttato via la maglia, ma avevo 18 anni. Oggi non lo rifarei. Ognuno tifa per la propria squadra del cuore, io tifo Milan perché ho sempre simpatizzato per il Milan. Sono andato via non per Galliani, che mi voleva; il problema è stato l’ex presidente… su di lui... no comment. Ho esultato al gol di Romagnoli e a quello di Zapata perché mi sono divertito vedendo una partita spettacolare».



Ma Mario dimostra di seguire tanto il calcio italiano e ha parole anche per i colleghi impegnati in Serie A: «Dybala? È un grande giocatore, così come Icardi. Mi piacciono anche Banega e Joao Mario, che oggi ha fatto una partita eccezionale. Belotti e Immobile sono fortissimi, stanno spaccando il campionato con i loro gol. Il caso con Totti? Era arrabbiato perché non giocava, ma con me aveva niente di personale».



Poi parla del suo futuro. Quando gli viene chiesto se tornerebbe in Italia dopo l’esperienza francese Mario risponde: «Al Napoli? Ci andrei».



In tempi non sospetti, anche il suo procuratore Mino Raiola non aveva escluso un futuro napoletano per Balotelli: «Adesso il calcio è al centro della sua vita ed è più sereno. Tante squadre sono interessate, dalla Cina fino al nord Europa. Vogliamo aspettare un paio di mesi, non escludiamo né il Napoli né altre società. Mario comunque ha una figlia a Napoli. Non ci vuole solo la volontà del calciatore, ci vuole anche la volontà di Sarri e De Laurentiis».

