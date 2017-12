Barcellona, Deulofeu già ai saluti Opzione Napoli a gennaio?

di Gennaro Arpaia

La grande occasione era arrivata la scorsa estate, dopo l'addio di Neymar e l'infortunio del giovanissimo Dembélé, ma per Gerard Deulofeu quella al Barcellona non è stata la vita che sperava. Nei primi mesi della sua avventura in Catalogna l'ex Milan ha collezionato 16 presenze (solo una volta è rimasto in campo per tutto il match) e due soli gol. I blaugrana, che l'avevano richiamato alla base qualche mese fa, ora potrebbero già privarsene visto che, secondo quanto riportato in Spagna dal quotidiano Sport, Valverde avrebbe dato il via libera alla sua cessione già a gennaio.



Su di lui, ovviamente, tante attenzioni in giro per l'Europa. L'età (24 anni) e i colpi ne fanno un'occasione unica sul mercato invernale. Il Milan non ha mai smesso di seguirlo in questi mesi, ma riportarlo a Milanello potrebbe essere complicato per le casse rossonere in questo momento. Ecco perché, secondo quanto riportato da Premium Sport, anche il Napoli potrebbe farci un pensierino: il calciatore spagnolo sarebbe perfetto per Sarri visto che potrebbe agire in ogni posizione dell'attacco azzurro e, viste le condizioni del pacchetto offensivo napoletano, un arrivo come il suo sarebbe puro ossigeno.



Un anno fa, in Serie A, ha messo insieme 4 gol in sei mesi col Milan, accompagnati da 3 assist e colpi che hanno fatto intravedere tutto il suo talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA