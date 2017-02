Genova, bene la prova generale: Napoli maturo per Madrid

di Francesco De Luca

I Blancos di Napoli - le maglie azzurre sono state messe in soffitta dal magazziniere di Castel Volturno - hanno affondato il Genoa, riportandosi temporaneamente al secondo posto. Hanno ricevuto dal San Paolo una grande carica in vista della trasferta dell’anno, quella in casa dei veri Blancos di Madrid tra quattro giorni.



Un inizio sofferto, poi il Napoli ha rimosso dai suoi pensieri il Real e il primo big match di mercoledì in Champions, cominciando a chiedersi come avrebbe potuto superare la diga del Genoa e limitare l’aggressività sui tre centrocampisti. Non c’è stato il replay della partita col Palermo perché i rossoblù sono stati messi progressivamente alle corde dagli azzurri, schierati quasi nella stessa formazione che tra quattro giorni si presenterà a Madrid: scontati i rientri di Hysaj e Callejon, assenti a Fuorigrotta per squalifica. I loro sostituti, Maggio e Giaccherini, si sono fatti rispettare sulla banda destra: l’esperienza ha prevalso sulle difficoltà dovute al ridotto impiego in questi mesi. Per Giak era la prima partita da titolare in campionato e l’ha celebrata nel modo migliore, con il gol del 2-0 segnato su assist dell’imprendibile Mertens (è il dodicesimo marcatore stagionale). Nelle ultime ore di mercato l’ex nazionale pensava a un addio anticipato, poi si è convinto e ha sfruttato bene questa chance in una partita che il Napoli ha sbrogliato con pazienza e intelligenza, senza subire gol (in campionato non accadeva dall’11 dicembre, gara a Cagliari: il primo segnale della ritrovata solidità con Albiol e Koulibaly).



Juric aveva creato un blocco difensivo e chiesto di pressare molto alto per evitare che si potesse avviare l’azione. Ma poi il Napoli ha trovato la chiave: un po’ di spazio ed ecco Diawara e Zielinski affondare e Insigne proporsi al tiro. Partita sbloccata da un’azione da manuale - una di quelle che la bella squadra di Sarri sa proporre - finalizzata dal sinistro di Super Zielinski, che ha mirato con successo l’angolo. I due giovani centrocampisti hanno convinto Sarri, riconfermati Diawara e Zielinski dopo la bella prestazione a Bologna: se ne sarà rallegrato De Laurentiis, sponsor di questi talenti.



Il tecnico non voleva cali di tensione e non vi sono stati. Vista in campo una squadra senza fronzoli e concreta, che ha accelerato al momento giusto per vincere, cercando la soluzione più pratica, come quella di un lancio da 80 metri di Reina che ha messo Insigne in condizione di calciare in porta. Si sfruttano tutte le armi a disposizione, aspettando che cresca Pavoletti (male contro la sua ex squadra) e che Milik sia proponibile (a segno è andato il suo connazionale). La prova generale in vista di Madrid è andata bene. Soprattutto si è avuta la conferma dello stato di grazia di Mertens, che con i suoi movimenti e la sua classe potrà mettere in difficoltà anche la difesa - lenta - dei Galacticos. È chiaro che quel livello tecnico non ha eguali in Italia e che quell’avversario concede spazi ma fa attenzione all’equilibrio. Tuttavia il Napoli è cresciuto molto e, con una buona dose di coraggio, può giocarsela a testa alta in casa del Real: sarà un’emozione provare a spaventarli.



