Berenguer, il Napoli chiede tempo Dieci giorni per la verità

di Gennaro Arpaia

Napoli-Berenguer, affare ancora una volta rimandato. Secondo quanto riportato da Diario de Navarra, quotidiano molto vicino alla realtà Osasuna, Giuntoli avrebbe chiesto alla società spagnola ancora dieci giorni di tempo per far pervenire in sede la giusta offerta economica per il calciatore classe 1995.



Secondo le fonti spagnole, le parti si sarebbero incontrate lo scorso giovedi per risolvere le ultime divergenze: il Napoli non ha mollato la presa sul calciatore, ma non può procedere all'acquisto senza prima aver liberato spazio nella rosa ora messa a disposizione di Maurizio Sarri.



Precedenza alle cessioni, dunque: il primo indiziato porta il nome di Emanuele Giaccherini, ma in realtà il Napoli potrebbe anche scegliere di chiudere prima l'affare che riguarda Adam Ounas, esterno del Lione che sembra ormai vicinissimo all'accordo con gli azzurri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA