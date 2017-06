Berenguer, l’Osasuna abbassa il prezzo e chiede sei milioni di euro

di Angelo Rossi

Weekend di riflessione. Gran parte degli addetti ai lavori presenti fisicamente a Cardiff per l’ultimo atto della Coppa più importante. Come i dirigenti azzurri che hanno immagazzinato i nomi suggeriti da Sarri nel summit di inizio settimana. Su una cosa l’allenatore è stato quasi categorico. Visto che non ci saranno di mezzo impegni con le varie nazionali, per il 5 luglio vuole la rosa al completo pronta ad iniziare il ritiro precampionato. Giuntoli ha dunque, a partire da oggi, un mese di tempo per far quadrare ogni casella al proprio posto.



Precedenza al reparto difensivo. E al signor Berenguer, da una decina di giorni diventato il primo della lista. Esterno destro, il Napoli lo contende all’Athletic Bilbao anche se il giovanotto ha fatto sapere di preferire l’azzurro. L’Osasuna ha intavolato la trattativa chiedendo il pagamento della clausola di circa 9 milioni, cosa che il club basco non intende fare. Stesso atteggiamento da parte di Giuntoli e, messo spalle al muro, proprio ieri l’Osasuna ha rilanciato: lo diamo a chi offre di più. Da Bilbao è partita l’offerta, il Napoli ha replicato con una promessa: lo prendiamo noi, offriremo più dell’Athletic, cioè circa 6 milioni. Alle parole bisogna far seguire i fatti nei prossimi giorni.



Occhio a Thomas Foket, vecchio pallino della dirigenza partenopea, classe ’94 in forza al Gent: più o meno per gli stessi 6 milioni. Nello stesso ruolo, si sono raffreddate le piste che portano a De Sciglio e Criscito, quest’ultimo desideroso di ritornare in Italia ma sponda Genoa. Idem per Conti, l’atalantino inseguito per tutto l’inverno e che ora invece è a un passo dal Milan. Si fa difficile insistere per Mario Rui: i rapporti con la Roma non sono ottimali.

Bisognerà ovviamente procedere a qualche sistemazione in uscita: Strinic pare essersi convinto a restare, su Ghoulam potrebbero esserci novità in settimana, ovvero l’annuncio del prolungamento di contratto. Tonelli, utilizzato pochissimo, ha un paio di richieste in serie A, così come Chiriches per il quale Giuntoli ha detto no al Galatasaray: i turchi hanno offerto 2,5 milioni, la richiesta è almeno di 4.



C’è comunque un potenziale tesoretto derivante dalle cessioni sulle quali poter fare affidamento, i pezzi da novanta sono i due attaccanti Zapata e Pavoletti. Al colombiano sono fortemente interessati Torino e Atalanta, spaventati però dalla valutazione di 18 milioni: il Napoli non lo darà per meno di 16 perché il calciatore ha dimostrato di valerli tutti. In ovvio calo la quotazione di Pavoletti, acquistato a gennaio per 18 milioni: oggi per l’ex Genoa nessuno è disposto a investirne più di 10. Anche la chiacchierata con Cesar Falletti è in calendario a breve: il trequartista uruguaiano rivelazione della Ternana è in scadenza di contratto, accetterebbe l’azzurro anche a costo di essere parcheggiato altrove la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA