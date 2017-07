Berenguer, terzo colpo in arrivo L'Osasuna: «Intesa più vicina»

Inviato a Dimaro-Folgarida



Altro colpo in arrivo, il terzo di questo mercato dopo Ounas e Mario Rui, per il Napoli: lo spagnolo Berenguer. Sempre più vicino l'esterno dell'Osasuna: da mettere a punto gli ultimi dettagli economici tra i due club per formalizzare il terzo acquisto. «Un incontro con il Napoli c'è già stato però stiamo ancora aspettando di avere un incontro pianificato in maniera definitiva. Berenguer ha fatto le visite mediche con noi ma si sta allenando a parte nell'attesa di definire la sua situazione: speriamo di avere segnali dal Napoli nelle prossime ore», ha detto il dg spagnolo Francisco Canal a Radio Crc.



La differenza tra domanda e offerta si è ridotta ulteriormente e resta ora solo da chiudere la trattativa: previsti altri contatti nelle prossime ore tra il ds azzurro Giuntoli e il club spagnolo. Il Napoli sa di contare sul sì dell'esterno d'attacco, una condizione indispensabile per la chiusura dell'affare anche perché l'Osasuna è con il Napoli che vuole mettere nero su bianco.



Continua a leggere sul Mattino digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA