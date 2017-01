Tifosi in fila prima dell'alba per acquistare i biglietti del big match. Oltre cento tifosi al punto vendita di Fuorigrotta per conquistare un posto in curva e distinti e poter assistere al "grande evento". Il Real Madrid arriverà al San Paolo il prossimo sette marzo per gli ottavi di finale di Champions League ed in città è già febbre azzurra.«Non vediamo l'ora che inizi la gara» affermano i napoletani in via Giambattista Marino. «È una sfida che aspettiamo praticamente da sempre e siamo ansiosi di vedere l'incontro forse più importante della stagione. Su terreno di gioco scenderanno i più grandi campioni al mondo e noi - al ritorno - saremo il dodicesimo uomo per i nostri ragazzi». Il primo tagliando, quest'oggi, è stato acquistato alle dodici in punto, da un giovane ventottenne che - quasi commosso - ha dichiarato di essere soddisfatto di aver iniziato la fila oltre cinque ore prima. «È stato bellissimo attendere oltre cinque ore», afferma Giovanni, «per comprare questo biglietto. Ora aspetterò con emozione il prossimo marzo. Sono sicuro di prendere parte ad un evento storico. Il Napoli può passare il turno e noi siamo fiduciosi che queso avvenga».