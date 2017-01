La Procura di Napoli indaga sulla vendita dei biglietti per l'attesissimo incontro di Champions League Napoli-Real Madrid del prossimo sette marzo. Un fascicolo è stato aperto su iniziativa degli inquirenti. Al momento non ci sono ipotesi di reato già delineate né nomi iscritti nel registro degli indagati.Si tratta di una indagine appena avviata, che per ora è in una fase esplorativa e di accertamenti preliminari finalizzati a stabilire se ci siano o meno gli estremi per ipotizzare che siano state commesse irregolarità nelle modalità di messa in commercio, vendita o definizione dei prezzi dei biglietti. In poche ore sono andati a ruba migliaia di biglietti e i prezzi hanno avuto una altrettanto rapida impennata fino a raggiungere in breve tempo cifre esorbitanti. Il fascicolo di inchiesta è affidato ai pm Danilo De Simone e Stefano Capuano del pool coordinato dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e specializzato in reati che hanno attinenza con il mondo del calcio.---Tifosi in coda per i biglietti