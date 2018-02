Neanche Burian ferma il Napoli: allenamenti e risate in palestra

di Delia Paciello

Il campo di Castel Volturno imbiancato, un evento straordinario a Napoli: la neve. I napoletani corrono per le strade a godersi l’insolita vista della città del sole cosparsa da un insolito velo bianco. Anche i calciatori del Napoli sono increduli, specie i veterani che sono soliti girare a mezze maniche pure in pieno inverno. Da Allan a Jorginho, ma anche i nuovi arrivati come Machach postano video e foto sui social mentre giocano con le palle di neve nei loro giardini imbiancati.



Impossibile allenarsi sul rettangolo di gioco, ma neanche Burian è riuscito a fermare gli azzurri: alcuni sono corsi in palestra. L’obiettivo è quello di mantenersi al top per questo finale di stagione, che si spera sia straordinario più della neve: è un sogno che si insegue da circa trent’anni.



Così il ritrovato Tonelli si allen ​a a più non posso in sala mentre lo zuzzurellone folletto belga lo prende in giro. «Che bel fondoschiena!», scrive Mertens su Instagram accanto al video del difensore alle prese con gli attrezzi. Esplode il buonumore nel gruppo, e non saranno di certo le condizioni metereologiche ad ostacolare una squadra così decisa e compatta: la neve si scioglie intanto in città sotto il sole di fine febbraio, ma il sogno resta e la manita al Cagliari è solo l’ennesima prova della grinta e della voglia di fare dei ragazzi di Sarri.La Juve resta a meno quattro con una partita in meno giocata, ma gli azzurri faranno di tutto per restare sulla vetta fino a fine stagione. Non si perde la concentrazione: il San Paolo domenica ospiterà la Roma, e ci sarà tutto il pubblico azzurro a riscaldare l’aria aspettando di superare l’ennesimo record di questo Napoli che sta già dimostrando grandi cose.

