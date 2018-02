di Marco Perillo

Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena nel posticipo del lunedì sera di questo 26esimo turno di Serie A; i sardi viaggiano con un vantaggio abbastanza rassicurante rispetto alla terzultima in classifica, mentre il Napoli, che va in campo conoscendo già il risultato di ieri della rivale Juventus, deve comunque vincere per continuare a coltivare il sogno scudetto. Bisogna tornare al decennio scorso per trovare l'ultima vittoria del Cagliari sul Napoli in terra di Sardegna: 2-0 con gol di Jeda e di Lazzari per gli isolani; l'anno scorso fu un largo successo invece per gli uomini di Maurizio Sarri, che superarono gli avversari col punteggio di 5-0 grazie alla tripletta di Mertens e alle reti di Zielinski ed Hamsik. «No al razzismo territoriale» è il grande striscione esposto dai tifosi azzurri nel settore ospiti.



SEGUI LA DIRETTA



LA PARTITA



Il Cagliari tiene subito il ritmo alto: grande pressione e palla ai rifinitori. Jorginho prova dalla distanza al primo tentativo, ma è respinto. Poco dopo Callejon ci prova al volo: fuori. Ancora una possibilità per Insigne, non sfruttata. L a risposta sarda è con l'ex Pavoletti che non impatta bene. Al 10' Hamsik tenta il tiro dalla distanza: alto. I sardi si chiudono bene, Mertens e Insigne faticano a trovare varchi. Il belga la gira fuori dopo un calcio d'angolo: al momento del tiro è vistosamente trattenuto ma l'arbitro non fischia. Poco dopo Callejon pericoloso, ma è in fuorigioco. Al 18' Han sguscia e va al tiro, Reina compie un miracolo.



Il pressing cagliaritano si fa sentire, il Napoli ne risente. Ma al 28' una gran percussione di Allan libera l'accorrente Callejon che scaraventa in rete. Azzurri in vantaggio. Il Cagliari non ci sta e prova ad alzare il baricentro, il Napoli contiene.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



Cagliari (3-5-2)

28 Cragno; 13 Romagna, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 20 Padoin, 18 Barella, 10 Joao Pedro, 22 Lykogiannis; 32 Han, 30 Pavoletti.

A disposizione: 1 Rafael, 26 Crosta, 3 Andreolli, 12 Miangue, 4 Dessena, 21 Ionita, 27 Deiola, 7 Cossu, 38 Caligara, 25 Sau, 24 Ceter, 9 Giannetti. All. Lopez.



Napoli (4-3-3)

25 Reina; 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 19 Milic, 62 Tonelli, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas. All. Sarri.



Arbitro: Giacomelli di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA