Callejon compie 30 anni, brindisi a mezzanotte con Reina ed amici

di Cristina Cennamo

Non è stata solo la vittoria con il Genoa, ieri sera, a rallegrare la serata degli azzurri ed in particolare di quelli più vicini a Jose Callejon. Allo scattare della mezzanotte infatti l'attaccante del Napoli, che si era recato a cena con loro nel ristorante L'Altro Loco di via Cappella Vecchia, a pochi passi da piazza dei Martiri, è stato festeggiato con il calore e l'affetto di sempre dai suoi amici più stretti, tra i quali non potevano mancare il portiere azzurro Pepe Reina ed il napoletano Giupi Maddaloni.



Oggi infatti lo spagnolo compie trent'anni: un giro di boa importante per il quale i suoi amici si sono fatti trovare pronti ed allegri come sempre con tanto di torta, azzurra ovviamente, candeline e champagne.

