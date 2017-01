Al termine della gara vinta contro lo Spezia, Francesco Calzona (vice dello squalificato Sarri) ha analizzato la prestazione degli azzurri ai microfoni di Rai Sport.



«Dopo il gol segnato da Giaccherini abbiamo pensato di far riposare un po' Insigne. Abbiamo cinque difensori centrali e si allenano tutti allo stesso modo: Sarri ha scelto di far giocare Albiol e Maksimovic perché non hanno giocato in campionato. Gabbiadini è un giocatore del Napoli ed un grande professionista: ogni volta che gioca fa gol. Noi pensiamo al Pescara, di tempo per pensare al Real Madrid ce ne è tanto. Della caratura dell'avversario non c'è neanche bisogno di parlarne. Tutto il nostro reparto difensivo ha fatto un'ottima gara. Quando abbassiamo i ritmi diventiamo più vulnerabili».