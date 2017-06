Candidati al dopo Reina: spunta il brasiliano Diego Alves

di Angelo Rossi

Capitolo portiere. Oggi è più Neto che Szczesny. La prestazione poco soddisfacente di Buffon nella finale di Champions deve aver convinto Marotta e Paratici che anche alla Juventus è arrivato il tempo di pensare a un nuovo numero uno: il polacco della Roma viene seguito da tempo, gli è stato offerto un ingaggio di circa quattro milioni ma non la certezza di giocare titolare. Cosa sulla quale Szczesny non è disposto a cedere, visto che viene da un campionato esaltante: se la Juventus darà garanzie in tal senso, il Napoli può scordarsi il numero uno che attualmente resta di proprietà dell’Arsenal. Neto si giocherebbe il posto con Reina, a meno che non arrivi per lo spagnolo un’offerta intorno ai quattro milioni, cifra che il Napoli accetterebbe per lasciarlo partire (al Newcastle). Il fattore sorpresa si chiama Diego Alves: il 32enne portiere brasiliano ha rotto con il Valencia ed è un nome gradito a Giuntoli.



