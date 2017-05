Careca e Quagliarella ritrovano Napoli: «Ora bisogna vincere»

di Gennaro Arpaia

Presenze d'eccezione questa mattina allo stadio San Paolo. Per la Partita del Sole in programma a Fuorigrotta, infatti, due ex azzurri che ancora riscuotono l'affetto del pubblico: Antonio Careca e Fabio Quagliarella.



«Qui è sempre bello vincere, spero che il presidente possa rinforzare ancora questa squadra e magari provarci l'anno prossimo», il pensiero dell'ex punta brasiliana.

«Mi aspettavo questa crescita: l'addio di Higuain ha responsabilizzato tutti, poi Sarri merita i migliori complimenti. Credo che la classifica sia giusta, alla fine: la Juventus è più continua, l'ha dimostrato tutto l'anno».



Ritorno batticuore anche per Quagliarella. Lo stabiese al San Paolo per la prima volta dopo i fatti noti alle cronache. «Finalmente vengo al San Paolo con serenità. I tifosi negli ultimi mesi mi hanno dimostrato tanto, non avevo dubbi».Napoletano della Samp, anche per Quagliarella i cori contro la città sono un muro da abbattere: «Danno fastidio, ma noi in campo non abbiamo armi. Anche a me ne dicono di tutti i colori in giro per l'Italia. Lasciare il campo? No, gliela darei vinta».

