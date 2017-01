Edinson Cavani, protagonista della presentazione a Monaco delle nuove scarpe Nike, ha parlato del suo passato ma anche del suo possibile futuro. «Non so se il Napoli può lottare per lo scudetto, ma tifo perché questo accada. Sono legato ad ogni squadra in cui ho giocato, il Napoli in particolare e lo guardo sempre in televisione quando posso. Con il Pescara gli azzurri mi sono piaciuti, il calcio di Sarri è offensivo e bello e cerca sempre il gol e di far divertire il pubblico. C’è stata la possibilità di ritornare nel campionato italiano, anche perché nel calcio accadono cose che portano le società a prendere delle decisioni. Ho preso in considerazione la possibilità di un ritorno, ma alla fine ho scelto di restare a Parigi. Spero che contro il Real Madrid passino gli azzurri, sarà fondamentale giocare bene la gara in trasferta su un campo molto difficile e caldo come il San Paolo. Il ritorno lo stadio sarà uno spettacolo, quando c’era io in quello stadio abbiamo battuto City e Chelsea ed il Napoli può ripetere quelle imprese».