Champions, la carica di Milik E Mertens lancia la sfida | Foto

di Gennaro Arpaia

Serata di sorteggi in casa Napoli. Gli azzurri incontreranno Shakhtar Donetsk, Manchester City e Feyenoord ai prossimi gironi di Champions per sei sfide che avranno sicuramente un fascino importante. Lo sanno anche i calciatori azzurri, incollati alla Tv proprio come ogni tifoso per conoscere quanto prima le avversarie che aspetteranno.



«Non vedo l'ora», il messaggio di Arek Milik, l'ariete polacco che ha assaggiato solo parzialmente la Champions in questo avvio di stagione con il brutto errore contro il Nizza al San Paolo che ancora grida vendetta. Aria di sfida anche per il suo «rivale» nelle gerarchie Dries Mertens. Il belga ha infatti twittato ai compagni di nazionale De Bruyne e Company, giocatori del City che saranno ora avversari: «Occhio! Vi daremo un caloroso benvenuto a Napoli», le parole di Dries.





