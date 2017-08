Sarri: «Dimentichiamo l'andata e giochiamo solo per vincere»

di Roberto Ventre

INVIATO

Nizza. Sarri non usa tanti giri di parole e va dritto al sodo. «Dobbiamo dimenticare la partita d'andata e andare in campo come se si trattasse di una partita singola. Guai se pensassimo di dover gestire il risultato perché è una cosa che non ci riesce bene, siamo molto più bravi invece a costruire una gara per vincere».



Questo, quindi, l'atteggiamento che Sarri ha chiesto ali azzurri per il ritorno dei playoff di Champions in programma domani sera contro il Nizza all'Allianz Riviera: «E' inutile nascondersi dietro a un dito, la cosa più importante è centrare la Champions per poterla giocare. Non è una partita normale, non potrebbe esserlo: l'eventuale eliminazione nel preliminare ha poi delle ripercussioni importanti a livello materiale e mentale per tutta la stagione". Sul dubbio Mertens: "Non vedo dubbi, ho preferito io farlo allenare in palestra perchè aveva ancora dolore a un dito del piede e non gli ho fatto indossare gli scarpini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA