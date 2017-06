di Bruno Majorano

Inviato a Cardiff



È una passerella lunga quella che conduce al campo galleggiante della baia di Cardiff. Lì dove le leggende del calcio mondiale si sfidano alla vigilia della finale di champions in una partita 6 contro 6. È la passeggiata è accompagnata dalle vignette relative a tutto cammino che le due finaliste hanno dovuto fare per arrivare a Cardiff.



Tra queste c'è anche quella relativa a Napoli-Real Madrid, sfida degli ottavi di finale. E allora eccoli li: Cristiano Ronaldo e Marek Hamsik, uno accanto all'altro. Entrambi a braccia aperte, entrambi a bocca aperta. Eccolo li ancora un po' d Napoli in questa finale di Champions che vedrà protagonista proprio la squadra che ha eliminato gli azzurri.

