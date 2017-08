Napoli-Nizza, ecco i prezzi: Champions da 20 a 70 euro

Caccia al biglietto per i tifosi napoletani e stop, per ora, a quelli francesi. Il Napoli metterà in vendita da martedì i tagliandi per il playoff europeo contro il Nizza del 16 agosto al San Paolo. Prezzi contenuti quelli proposti dal club azzurro che ha deciso di vendere le curve a 20 euro e i distinti a 30, mentre la tribuna laterale costerà 40 euro e la tribuna Posillipo 50.



Prezzi popolari per premiare i tifosi che il giorno dopo Ferragosto sceglieranno di stare accanto a Insigne e compagni e saranno tanti: non mancherà chi lascerà per un giorno le località di villeggiatura per tornare in città a godersi la partita. Stop, invece, ai tifosi del Nizza. Il Napoli ha infatti annunciato che «in attesa di ricevere disposizioni dalle Autorità di Pubblica Sicurezza è vietata la vendita a cittadini di nazionalità francese».



Subito dopo il sorteggio, infatti erano tornati alla mente gli scontri avvenuti nell'estate 2015 in occasione di un'amichevole del Napoli all'Allianz Riviera di Nizza quando circa 200 ultras azzurri misero a ferro e fuoco uno svincolo autostradale nei pressi dello stadio. Le due tifoserie sono rivali e la gara è considerata a rischio. Anche a Nizza sale comunque la febbre per il playoff: oggi sono stati messi in vendita i biglietti e in poco tempo già oltre 12.000 tifosi francesi avevano in tasca il loro tagliando per la gara di ritorno.



Intanto Maurizio Sarri continua l'avvicinamento al preliminare con l'amichevole di domani a Bournemouth, club di Premier dell'emergente Eddie Howe, 39enne allenatore, che ha portato la squadra a un ottimo nono posto nella scorsa stagione. Il tecnico azzurro cercherà ancora risposte sullo stato di forma degli azzurri, per scegliere al meglio in vista del Nizza. Si annuncia ancora una staffetta Milik-Mertens in attacco.



Questi i prezzi dei tagliandi:



Tribuna d'Onore € 70,00

Tribuna Posillipo € 50,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ minore € 5,00

Distinti € 30,00

Curve € 20,00



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.



La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card e' possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione "insieme allo stadio" oppure accedere direttamente dal banner “ ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sito Listicket Gruppo TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card ( Tessera del Tifoso) o Fan- Away (Fidelity Card) o Fan Stadium Card (Fidelity Card). Alla transazione potranno essere aggiunte, da Listicket, commissioni di pagamento.



Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

http://www.listicket.com/ticketing/postvendita/stampaSegnapostoStep1.html

inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.



Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card , il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

