Champions, Napoli con rosa fresca la Roma stanca e senza Strootman

di Roberto Ventre

Il Napoli corre come se fosse a inizio stagione, la Roma invece nel derby con la Lazio si è piantata sui pedali. Ed è questo il primo aspetto che dà fiducia agli azzurri in questa volata Champions: la condizione atletica, requisito fondamentale per affrontare al meglio le ultime quattro partite del campionato, quelle decisive per il secondo posto. Il Napoli in questo senso è stato straripante al Meazza contro l’Inter: gli azzurri sono arrivati primi su ogni pallone, praticamente dal primo all’ultimo minuto. La Roma invece non ha brillato in condizione nel derby contro la Lazio, più brillanti gli uomini di Simone Inzaghi sul piano della corsa.



La forma fisica. Da un punto di vista fisico la squadra di Sarri sta molto meglio di quella di Spalletti e questo è l’effetto di un uso del turnover diverso tra i due allenatori, quello giallorosso infatti ha spremuto molto di più i titolari rispetto al tecnico azzurro. Nel momento decisivo alcuni uomini chiave della Roma (vedi Dzeko e Nainggolan) stanno avvertendo la fatica delle tante partite e dell’impegno sui tre fronti. Nel Napoli invece il minutaggio è stato distribuito in maniera più equa, anche se c’è qualche intoccabile, uno su tutti, Marek Hamsik che ha giocato sempre in questo campionato (partendo solo una volta dalla panchina contro l’Empoli) ed è stato impiegato anche in tutte le partite della scorsa stagione. E proprio lo slovacco in questo momento è l’unico fermo ai box: terapie e palestra per lui dopo l’indurimento al polpaccio, fastidio che aveva avvertito già la scorsa settimana ma dovrebbe essere smaltito in tempo per la partita di sabato con il Cagliari. Il capitano come sempre farà di tutto in questa settimana per mettersi a disposizione di Sarri e intanto carica ulteriormente l’ambiente sul suo sito dopo il colpo del Meazza sull’Inter. «Siamo felici di aver ridotto il distacco dalla Roma, ora abbiamo altre quattro partite che dobbiamo affrontare con un solo obiettivo in testa: fare punteggio pieno. Soltanto dopo vedremo se sarà stato sufficiente per raggiungere il secondo posto e dunque la qualificazione diretta alla Champions».



Squalifica Strootman. Pesa nella volata per la Champions diretta la squalifica di due turni a Strootman, l’olandese che sarà costretto a saltare per le prossime due partite contro Milan e Juventus, le due più difficili per i giallorossi. Scattata la prova tv per la simulazione nel derby del centrocampista della Roma in occasione del rigore concesso da Orsato e poi realizzato da De Rossi per il momentaneo 1-1 della Roma (nessun provvedimento invece al capitano giallorosso per il gestaccio durante l’esultanza verso la panchina laziale). Secondo il giudice sportivo, Strootman, «dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore Lazio Wallace», e di conseguenza «risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’articolo 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’arbitro». La Roma ha già annunciato che presenterà ricorso d’urgenza, sostenendo che la caduta in area fosse solo un modo per sottrarsi all’entrata di Wallace, evitando il calcio. A Milano mancherà anche Rudiger, squalificato per un turno dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata nel finale del derby per un brutto fallo su Djordjevic.



