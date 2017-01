«Che tamarro che sei». Bastano queste poche parole a suscitare l'immediata ilarità del popolo del web, ed in particolare di quello dei fan azzurri. Perché a postare la battuta, che se non fosse stata sua sarebbe certamente passata inosservata, è l'azzurro Manolo Gabbiadini, secondo alcuni poco propenso al sorriso. A suscitare la reazione del calciatore è stata invece la foto postata dal compano di squadra Elseid Hysaj, che ai suoi fan si è voluto mostrare in una foto quantomeno insolita: in piedi sul tettuccio della sua Jeep, in una posa forse da vincitore ma che a quanto pare ha fatto ridere non poco Manolo.



Il calciatore albanese si è concesso infatti una pausa rilassante con la sua metà Fiorenza Lekstakaj a Pescocostanzo, dove sono ospiti del Relais Ducale.