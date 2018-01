Chievo, Romairone: «Giaccherini è un giocatore che ci piace»

Prima della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo del Chievo Romairone ha parlato ai microfoni di Premium Sport, soffermandosi sulle voci che avvicinano Giaccherini alla squadra clivense: «È una cosa su cui siamo ma non vogliamo perdere la nostra fisionomia, la nostra mentalità e i nostri modi, è un giocatore di valore ma deve rientrare in un criterio da Chievo, se ce la faremo in questi giorni bene altrimenti andiamo avanti».

