Chiriches, avviso dalla Romania: «La spalla dà sempre più problemi»

Nonostante le poche presenze in maglia Napoli nelle ultime settimane, in Romania Vlad Chiriches continua ad essere un punto fisso della nazionale. Il Ct Cosmin Contra non può fare a meno di lui ed anche giovedi sera, nella vittoria per 3-1 contro il Kazakistan, il centrale difensivo era al suo posto in campo e con sul braccio la fascia da capitano, pronto a collezionare la cinquantesima presenza con la Romania.



In patria, però, avvertono il Napoli: «La spalla di Chiriches dà sempre più problemi» si legge da Telekom Sports. «È lo stesso dolore che ha avertito anche a Napoli, accade sempre più spesso. I medici della nazionale l'hanno imparato, ormai, quindi sanno risolvere la cosa, ma anche con il Kazakistan si è verificato lo stesso problema». Per il difensore, dunque, non una bella situazione da vivere: la poca affidabilità fisica si è fatta notare anche in azzurro visto che Sarri, nelle ultime uscite, ha preferito schierare Maksimovic al posto di Albiol.

